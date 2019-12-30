РИАМО - 30 дек. Новый храмовый комплекс появится в Северном Бутово, период строительства рассчитан на два – три года, помимо храма здесь также будет возведен спортивный и образовательный комплексы, сообщил в понедельник депутат Госдумы РФ, советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин.

«Сейчас мы будем проводить совещание по строительству крупного храмового комплекса, рассчитанного на период строительства в два – три года. Храм, дом притча, спортивный комплекс, образовательный комплекс. Приличная территория, отданная не только под храм, но и под социальные вопросы, связанные с прихожанами», - сказал Ресин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, сюда можно будет приезжать всей семьей, как сейчас люди приезжают отдыхать на ВДНХ.

Ресин также добавил, что под строительство храмов выделено порядка 200 участков на территории «старой» Москвы.