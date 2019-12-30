РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Почти 60 воспитанников социально-реабилитационного центра и детей из малообеспеченных семей подмосковного Красногорска получили бесплатные билеты на ледовое шоу прославленного фигуриста Евгения Плющенко, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения.

«57 воспитанников Красногорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детей из малообеспеченных семей горокруга Красногорск пригласили 30 декабря на ледовое шоу Евгения Плющенко «Золушка», – сказала начальник управления Лилия Гордон.

Всего в этот день на шоу побывали около двух тысяч подмосковных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«В Московской области в дни празднования Нового года и Рождества пройдет свыше 1,5 тысячи мероприятий, на которые пригласили более 650 тысяч детей», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Легендарный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер Олимпийских игр, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Евгений Плющенко собрал звездную команду из фигуристов и артистов балета для участия в шоу-балете на льду «Золушка». Представления до 2 января можно посмотреть на «ВТБ Арене».