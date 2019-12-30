РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В парке Талалихина Подольска 31 декабря пройдет последнее в текущем году занятие по скандинавской ходьбе по программе «Активное долголетие», принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 31 декабря состоится заключительное в 2019 году занятие по скандинавской ходьбе в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина по губернаторской программе «Активное долголетие». Встреча в 10:00 у главного входа в парк», - говорится в сообщении.

Занятие проведет тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Новогодние каникулы у группы продлятся до 14 января. Узнать подробности можно по телефону: 8 (964) 511-68-33.