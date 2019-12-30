РИАМО - 30 дек. Проходная часть Большой кольцевой линии выполнена на 70%, всю «проходку» планируется завершить в 2022 году, сообщил в понедельник генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

«По проходке мы на сегодня имеем уже, с учетом объема введенных станций, <…> 70%. То есть нам осталось 30% тоннелей», - сказал Газизуллин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, всю «проходку» планируется завершить в первом квартале 2022 года.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.

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