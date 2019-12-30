РИАМО - 30 дек. На новогодних каникулах в рамках программы «Шедевры мирового кинематографа» зрителей приглашают посмотреть культовое кино на большом экране в киноцентре «Октябрь», стоимость сеанса - всего 150 рублей, говорится в сообщении пресс-службы проекта «КАРО.Арт».

«В программе с 31 декабря 2019 года по 3 января 2020 года: «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Артист» Мишеля Хазанавичуса, «Мои черничные ночи» Вонга Карвая, «Матрица» сестер Вачовски», - говорится в сообщении.

Фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова можно будет посмотреть 31 декабря и 2 января. Также 31 декабря состоится сеанс фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо, который взял главный приз Каннского кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь.

Романтическую комедию Вуди Аллена «Полночь в Париже» и оскароносного «Артиста» Мишеля Хазанавичуса покажут 1 января.

А 3 января можно будет увидеть на большом экране мелодраму «Мои черничные ночи» режиссера Вонга Карвая и научно-фантастический боевик «Матрица» сестер Вачовски.