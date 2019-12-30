РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Полицейские Подольска поздравили жителей округа с наступающим Новым годом и напомнили о необходимости своевременного погашения штрафов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск на днях провели акцию «В Новый год с госуслугами!». Основная цель мероприятия – рассказать гражданам о преимуществах использования единого портала, а также напомнить о необходимости своевременного погашения задолженностей по штрафам.

«На одной из площадей городского округа сотрудники полиции довели до местных жителей информацию о преимуществах использования государственных услуг, об алгоритме действий и раздали брошюры с перечнем услуг, оказываемых УМВД. Сотрудники полиции поздравили горожан с наступающими праздниками, напомнили о соблюдении правил личной безопасности и поведения в общественных местах, а также пожелали встретить Новый год без долгов», – говорится в сообщении.

Также полицейские ответили на вопросы граждан о преимуществах использования интернет-портала и рассказали об административной ответственности, наступающей за несоблюдение сроков по уплате штрафов.