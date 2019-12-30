РИАМО – 30 дек. В Федеральной антимонопольной службе РФ завели дело в отношении Booking.com B.V., компания обвиняется в нарушении закона о защите конкуренции, сообщает Газета.ru.

«Как отмечается, дело было возбуждено вследствие того, что компания требовала от гостиниц, отелей, хостелов и других участников рынка обязательного соблюдения паритета цен и номеров на территории России», - говорится в сообщении.

Также Booking.com обвиняют в якобы навязывании условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.