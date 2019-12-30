РИАМО - 30 дек. В первом квартале следующего года ожидается запуск шести новых станций столичного метрополитена на Некрасовской линии, в конце этого года ожидается технический запуск станций, сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

«К концу года мы приготовили технический пуск еще шести станций метро, на которых мы планируем пробный пуск. Уже в первом квартале следующего года начнется движение с пассажирами. Это продолжение Некрасовской линии, от «Юго-Восточной» до «Нижегородской» и от «Авиамоторной» до «Лефортово», - сказал Газизуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Некрасовскую линию столичной подземки начали строить в 2012 году. Первый участок с четырьмя станциями открыли в июне 2019 года.

Трасса второго участка «розовой» ветки проходит по территориям столичных районов Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Лефортово.