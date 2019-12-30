РИАМО – 30 дек. Новое обновление iOS нарушило сотовую связь у многих пользователей iPhone, сообщает Газета.ru.

«Обновление iOS 13.3 на моем iPhone, уничтожило мои настройки сотовой связи, работал только Wi-Fi», — сказал IT-специалист Дэвид Эккер.

Владельцы смартфонов Apple жалуются, что с телефона стало невозможно позвонить, отправить SMS, а воспользоваться интернетом можно только с помощью Wi-Fi.

В большинстве случаев помогал только полный сброс настроек смартфона до заводских – такой совет программисту дала служба технической поддержки Apple. Действительно, откат настроек помог, но вся информация с устройства пропала. Однако некоторые пользователи отметили, что и после сброса настроек сотовая связь не заработала.