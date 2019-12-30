РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Активисты Подольска украсили один из подъездов дома в микрорайоне Кузнечики новогодним оформлением с елочкой и лепниной, сообщила «РИАМО в Подольске» декоратор Анжелика Горбатова.

«В подъезде №2 многоквартирного дома №35 по улице Академика Доллежаля продолжается ремонт, но мы решили сделать новогодний перерыв и преобразить его в новогоднее оформление. Соседи помогали чем могли, некоторые декорации делали еще на прошлый год усилиями многих соседей. В этом году благодаря ремонту смогли сделать больше праздника в нашей общей парадной», – сказала Горбатова.

Она отметила, что в подъезде на ряде этажей появились этажность в виде лепнины, роспись стекол и многое другое. В настоящее время подъезд украсили елочка с подарками и другое новогоднее оформление. Завершить украшение подъезда новой этажностью и различными декорациями планируется до конца января.