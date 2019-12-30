РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. В библиотеке имени Сергея Есенина в подмосковных Люберцах 6 января пройдет выставка-пристройство кошек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Около 15 котят и взрослых кошек из приютов будут ждать своих новых хозяев в библиотеке имени Сергея Есенина на выставке-пристройстве «Возьми меня с собой». Мероприятие по пристройству животных пройдет впервые в стенах этого учреждения 6 января. Выставка начнется в 12:00», – говорится в сообщении.

В библиотеке будет организована развлекательная программа, пройдет благотворительная ярмарка. Собранная помощь будет направлена на нужды приютов.

«Мы приглашаем взрослых и детей, которым с удовольствием расскажем о том, как заботиться о домашних питомцах. Волонтеры покажут посетителям котят, ответят на все вопросы. Отмечу, что все котята из приютов привитые и ухоженные, среди них будут и породистые», – сказала директор библиотеки Алла Карпенко.

Она добавила, что, если вы планируете взять домой кошку, на выставку необходимо захватить паспорт и переноску. Мероприятие по пристройству питомцев пройдет по адресу: улица Волковская, дом №5А и завершится в 15:00.