РИАМО - 30 дек. Продюсер и автор сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал о сроках выхода второго сезона, сообщает Газета.ru.

Ранее «Мандалорца» назвали одним из лучших сериалов уходящего года.

«Он (Фавро – ред.) отметил, что продолжение сериала по вселенной «Звездных войн» выйдет на стриминговом сервисе (Disney+) осенью 2020 года», - говорится в сообщении.

Сериал «Мандалорец» относится ко вселенной «Звездных войн». Он рассказывает о судьбе охотника за головами Дина Джарина. Главную роль в сериале играет Педро Паскаль.