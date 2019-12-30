РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Два автомобиля столкнулись в понедельник вечером на съезде с Индустриальной улицы на Симферопольскую в микрорайоне Климовск Подольска, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Авария произошла в районе 18:00. Renault Logan въехал в заднюю часть стоящей впереди машины, у которой в результате ДТП отвалился бампер. Из-за аварии на данном перекрестке движение затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Климовске образовалась почти 4-километровая пробка. Движение затруднено от автобусной остановки «Кутузово-2» до остановки «Сельхозтехника» на Симферопольской улице.