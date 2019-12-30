РИАМО - 30 дек. В рамках строительства четырех новых станций столичного метрополитена на Некрасовской линии было благоустроено 32 гектара земли, в рамках работ, в частности, озеленили сквер и установили фонтан, сообщил в понедельник генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

«В рамках 11 этапа Кожуховской (Некрасовской – ред.) линии метро, четырех станций, было выполнено 32 гектара благоустройства. Особенно большой объем был выполнен в районе станции «Юго-Восточная», вокруг художественной школы имени Балакирева», - сказал Газизуллин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, в этом районе был озеленен сквер, и установлен фонтан, который заработает уже в 2020 году.

Второй участок Некрасовской линии московского метро планируют запустить в конце марта 2020 года.