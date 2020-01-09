Начало года – особенное время, когда пора завершать старое и начинать новое. Это старт новых проектов и смелых планов, порция свежей энергии, которая толкает вперед – к исполнению желаний. Чего ждут жители Подмосковья от нового 2020 года, узнала обозреватель РИАМО.

Антон, программист, 39 лет:

«В 2020 году я впервые за последние пять лет возьму полноценный отпуск.

Я – трудоголик. У меня крутая работа, собственное жилье в Химках и – монитор перед глазами по 20 часов в сутки. Многие считают программистов занудами, но на самом деле мы – адреналинщики. Только наши дюны и Эвересты – в пикселях. Это невероятный кайф – долго ломать голову над сложной задачей и первым из коллег найти решение.

Прошлым летом я неожиданно понял, что уже четыре года не был в нормальном отпуске.Отгулы на пару-тройку дней не в счет.

Я запланировал отпуск на 2020 год. Цель – увидеть море. Как ни странно, я никогда не был на море. 10 лет назад переехал в Москву из Казахстана, начал строить карьеру, и отдыхать было некогда. Коллеги сравнивают меня с героем фильма «Достучаться до небес», а шеф подкалывает: «На небесах только и говорят, что о море. А ты что им скажешь?».

Я – человек дотошный и уже расписал весь маршрут – сначала поеду в Крым, оттуда – в Турцию. Многие отели забронировал заранее.

Осталось дело за малым – устроить к лету личную жизнь. Ехать в одиночку не хочется, а со своей девушкой я недавно поссорился по причине моего трудового «задротства». Думаю, сканы брони в отелях растопят ее сердце».

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Алина, менеджер, 23 года (Электросталь):

«В Новом году мы с мужем готовимся переехать в Лобню. Я долго не могла решиться на переезд: всю жизнь в Электростали, здесь живут родители и друзья. Кроме того, Лобня – город крохотный и, на мой взгляд, невзрачный. Но в ноябре мужу сделали очень выгодное предложение по работе, мы посовещались и согласились.

Вдохновившись его примером, я тоже решила сменить работу, и уже получила одобрение по вакансии в районе «Делового центра».

Благодаря запуску МЦД я буду тратить вдвое меньше времени на дорогу до работы, чем сейчас.

Так что сегодня мы в прямом смысле слова на чемоданах и в январе готовимся начать новую жизнь!».

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Анна, 27 лет, официант (Балашиха):

«Я дала себе слово в Новом году разобраться с токсичными отношениями.

Речь не только о моем парне, который работает кое-как, пьет пиво перед телеком, купленным на мои деньги, и еще диктует, какой длины юбку мне носить.

Речь и о токсичных подружках, которые вечно ноют и жалуются на тяжелую жизнь, маленькую зарплату и планеты на небе – мол, от них вся беда.

Психологи рекомендуют своевременно чистить френдлист в соцсетях от «тяжелых» людей. Я в Новом году хочу сделать это в реальной жизни. Жду, что символ года – Металлическая Крыса – мне в этом поможет.

Астрологи пишут, что крыса решительна, прямолинейна и расчетлива. Вот и я буду учиться жить так же!».

Елена, инженер, 50 лет (Орехово-Зуево):

«От 2020 года я жду одной простой, но очень важной вещи – возможности выспаться в электричке. Я всю жизнь в дороге, как и львиная доля жителей моего города. Каждый день утром и вечером я полтора часа провожу в электричке. Так почему же я не имею права там спокойно поспать?

Цензурных слов не хватает, чтобы выразить, как достали толпы курсирующих по вагонам торговцев и музыкантов. И ладно бы еще коробейники – они, как правило, несильно шумят.

Но баянисты, певцы и шансонье, врубающие звук на полную мощность утром и вечером, где ваша совесть?

Говорят, на маршрутах, где запущены МЦД, их начали, наконец, гонять. Очень жду, что и на наших дальних маршрутах в новом году будет тихо!».

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Николай, мастер участка, 40 лет (Ногинск):

«От нового года я жду исполнения главной мечты моей семьи – ипотечной квартиры. Пять лет назад я уехал с семьей от войны в Донбассе. Мы потеряли все – жилье, работу, стабильную жизнь, связь с родственниками.

Спустя годы вся семья получила гражданство, и мы, наконец, можем взять жилье в ипотеку. Это круто, потому что все ужасно устали скитаться по съемным квартирам.

Мы изучаем варианты, мечтаем, какой будем делать ремонт, какую мебель поставим в детскую для дочки и сына. 2014 показал, что счастье – в банальных вещах, которые часто не замечаешь. 2020 вновь подарит нам дом и чувство твердой земли под ногами. Мы в это верим!».

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