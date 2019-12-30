РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. Ученики двух подшефных кадетских классов школы №4 микрорайона Керамик Балашихи поздравили работников Балашихинского территориального управления с Днем спасателя и наступающим 2020 годом, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

«В учебном классе перед собравшимися на совещание руководителями пожарных частей и представителями управления, кадеты прочитали душевные стихи про спасателей, поздравили их с наступающим 2020 годом и подарили каждому открытки с поздравлениями, сделанные своими руками», – говорится в сообщении.

Начальник Балашихинского управления Александр Квашнев поблагодарил ребят и отметил, что их совместная работа в течении года приносит хорошие плоды.

«Вы прекрасно выступили на ежегодной спартакиаде среди кадетских классов, показываете неплохие результате в своей учебе, что немаловажно. Хочу пожелать Вам в следующем 2020 году удержать поднятую планку на том же высоком уровне и с гордостью носить форму МЧС, хороших вам успехов в учебе, здоровья и благополучия», – отметил Квашнев.

После поздравления двум учителям кадетских классов были вручены календари на 2020 год «Балашихинское территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас», а все ребята получили по сладкому подарку.

Завершилась встреча общим фото.