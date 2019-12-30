РИАМО - 30 дек. В Мытищах прошло итоговое заседание Общественной палаты городского округа Мытищи, активным членам ОП вручили медали и грамоты, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«За эти годы накоплен очень серьезный опыт и реализованы очень многие инициативы. В вашей сфере рассматривались самые разные вопросы, и нет таких проектов, где бы члены Общественной палаты не принимали бы участие. Огромное вам спасибо от лица главы городского округа Мытищи и всей администрации. Мы видим в вас опору, поддержку и очень большую помощь», – сказал замглавы администрации Мытищ Валерий Конягин.

Он вручил юбилейную медаль «90 лет Московской области» председателю ОП городского округа Игорю Савошу и заместителю председателя Елене Сюмак, а также провел торжественную церемонию награждения лауреатов ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В 2019 году на конкурс от Мытищ было подано 510 проектов, 23 номинанта стали победителями.

С информацией о подготовке городского округа к праздничным дням выступила начальник управления потребительского рынка и услуг Мытищ Любовь Сабирзянова, а о новогодних праздничных мероприятиях рассказала исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации округа Елена Романова.

На заседание были подведены итоги работы комиссий Общественной палаты за 2019 год. Особо отличившимся в текущем году членам ОП вручены грамоты Общественной палаты Московской области и Общественной палаты городского округа.