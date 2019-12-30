РИАМО - 30 дек. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил, что мнение о брожении арбуза, если им закусывать алкоголь, не имеет под собой оснований, так как спиртное подавляет процесс брожения, сообщает aif.ru.

Некоторые считают, что крепкие спиртные напитки нельзя закусывать сладкими фруктами и ягодами, например, дыней или арбузом, так как под воздействием алкоголя они будут бродить в желудке и даже могут вызвать отравление.

«Сладкое с алкоголем не бродит, потому что он подавляет рост микробов. В алкоголе вообще ничего не бродит: ни в желудке, ни в банке», - сказал Вялов.

Он отметил, что при употреблении арбуза или дыни может возникнуть тяжесть в желудке. Но это не связано с алкоголем. Это говорит о том, что человек просто съел много бахчевых, так как в России «не съедают (арбуз – ред.) маленькими кусочками».

По его словам, кроме арбуза или дыни обычно человек ест еще мясо, салат, картошку и другие продукты, поэтому «складывается впечатление, что что-то бродит в желудке».