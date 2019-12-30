РИАМО - 30 дек. В городе Старая Купавна в Богородском городском округе завершились работы по реконструкции стадиона «Акрихин», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Реконструкция стадиона завершена. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В двухэтажном здании разместились три спортивных зала: два универсальных игровых и один борцовский, тренерские, душевые, раздевалки, а также гардероб и буфет. На прилегающей территории обустроены прогулочные зоны и выполнено комплексное благоустройство», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

После реконструкции любимый жителями спортивный объект будет соответствовать всем современным требованиям. Объект построен с учетом требований для маломобильных групп населения.

Реконструкция стадиона велась в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансировалась из средств бюджета.