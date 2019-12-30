РИАМО - 30 дек. Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков наградил порядка 100 сотрудников регионального дорожно-транспортного комплекса по итогам года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В доме правительства Московской области состоялась церемония награждения 97 представителей дорожно-транспортного комплекса региона.

«В этом году мы проделали большую работу в части транспортной и дорожной отрасли Подмосковья: обновили подвижной состав автобусного парка, построили 10 наиболее значимых дорожных объектов, отремонтировали более 2,5 тысяч километров областных дорог и стали первыми в России по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. За это хочется поблагодарить работников дорожно-транспортного комплекса», – сказал Тресков.

Вице-губернатор вручил знаки «За заслуги перед Московской областью» III степени заместителю министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Олегу Бурцеву и гендиректору «Мострансавто» Владиславу Мурашову. Также Тресков вручил благодарности и почетные грамоты от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В мероприятии принял участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик – он вручил почетные грамоты и благодарности представителям организации транспортного блока региона.