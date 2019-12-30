РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Ряд домов по улице Плещеевская в Подольске временно остался без горячей воды из-за аварии на котельной, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании МУП «ДЕЗ».

Жительница одного из домов по улице Плещеевская сообщила горпорталу «РИАМО в Подольске» об отсутствии горячей воды в ряде домов. Она отметила, что в домах №№54 и 56Б, а также в некоторых других, несколько дней отсутствует горячая вода. И добавила, что опасается, что горячее водоснабжение не появится к праздникам.

«Действительно в ряде домов, которые относятся к котельной по улице Плещеевская, дом №15В, отсутствует горячая вода из-за произошедшей аварии. Она уже устраняется, и горячее водоснабжение постепенно поступает в дома. Когда именно полностью восстановится горячее водоснабжение – неизвестно», – сказала диспетчер.