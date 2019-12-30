РИАМО - 30 дек. Эстафета новогодних подарков стартует 2 января в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров, участники смогут оставить подарок незнакомому человеку и забрать свой, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Первый подарок был подготовлен павильоном МЦД – это переносной аккумулятор для гаджетов в виде поезда «Иволга». Человек, который его заберет, должен оставить что-то взамен для следующего участника», – говорится в сообщении.

В рамках акции каждый желающий сможет подготовить подарок для совершенно случайного человека. Мероприятие запустят 2 января.

«Эстафета подарков» продлится по 8 января. На протяжении праздников в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров пройдут экскурсии и различные мероприятия, анонсы которых можно посмотреть в официальных социальных сетях проекта.

За этот год в павильоне МЦД состоялось более 700 экскурсий. его посетили уже более 175 тысяч человек за это время. Самые масштабные среди них: акция «Тотальный диктант», акция «День здоровья».

Также прошли выставка Дарвиновского музея и коллаборация с Музеем советских игровых автоматов в День защиты детей, «День карьеры», организованный представителями транспортной отрасли.