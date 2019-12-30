РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и глава Балашихи Сергей Юров проверили качество воды в микрорайоне Центр-2, который подключили к инженерным сетям Московского водоканала, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В понедельник Велиховский и Юров осмотрели построенную станцию второго подъема воды, пообщались с руководителем предприятия «Балашихинский водоканал» Николаем Говричевым и проверили качество воды в квартире одной из жительниц микрорайона.

«От жителей поступали обращение по качеству воды в микрорайоне Центр-2. Это было связано с тем, что работы, которые должен был выполнить застройщик, по строительству насосной станции подключения к московской системе водоснабжения не были выполнены в срок. Эти вопросы были взяты под контроль правительством Московской области и администрацией округа. В кратчайшие сроки было закончено строительство, выполнено подключение к сетям «Московского водоканала». 24 декабря чистая вода была запущена в сети микрорайона», – сказал Юров.

Он добавил, что в 2020 году в Балашихе планируется установить станции обезжелезивания на водозаборных узлах №№5 и 6, провести модернизацию городских водопроводных сетей.

Велиховский отметил, что подача воды осуществляется в соответствии с нормативами, вода чистая без запахов.

«Мы пообщались с представителями соседних домов, со старшими по домам и что очень важно, получили обратную связь от собственников, от жителей, какие проблемы их еще беспокоят, какие вопросы нам нужно еще отработать», – заключил Велиховский.

В 2018 году микрорайон Железнодорожный подключили к Восточной системе водоснабжения. В водопровод стала поступать чистая вода из Владимирской области. Для этого реконструировали водозаборные узлы №№5 и 7. Там построили дополнительные резервуары для чистой воды. Это позволило обеспечить чистой питьевой водой около 80 тысяч жителей микрорайона.

Также провели работы по модернизации водозаборного узла №8, который обеспечивает водоснабжение микрорайонов Гидрогородок и Леоновский парк. Там установили систему очистки воды. В 2019 году реконструировали водозаборный узел №9, снабжающий водой центр микрорайона Железнодорожный – улицы Маяковского, Поликахина.