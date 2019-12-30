РИАМО - 30 дек. Во время совместного распития алкоголя пенсионерка нанесла ножевое ранение в живот своему 68-летнему супругу в подмосковном Жуковском, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«В городе Жуковский на улице Серова из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован 68-летний мужчина», – сказал собеседник агентства.

Полицейские задержали 63-летнюю пенсионерку, которая во время совместного употребления спиртного в ходе ссоры ранила ножом своего супруга. Возбуждено уголовное дело.