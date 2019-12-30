РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Труженицу тыла Марию Копыченкову из Подольска поздравили с 90-летним юбилеем, ей вручили подарки и поздравительный адрес президента РФ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 30 декабря, свое 90-летие отметила жительница микрорайона Климовск, труженик тыла Мария Копыченкова. Имениннице были вручены поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

С юбилеем труженицу тыла поздравила начальник Климовского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Ольга Кузнецова и сотрудники территориального управления в микрорайоне Климовск.