РИАМО - 30 дек. С 23 по 29 декабря на строящихся объектах Подмосковья выявили 131 нарушение требований градостроительного законодательства и нормативных документов, устранено 114 ранее выявленных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 39 нарушений строительных норм и правил. Приведена в порядок 31 строительная площадка», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он отметил, что было устранено 28 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 15 иных нарушений.

За неделю инспекторский состав ведомства провел 97 проверок строящихся объектов.