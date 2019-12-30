РИАМО - 30 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства не поздравил своих коллег - президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили с наступающим новым годом, сообщает Газета.ru.

Ранее на сайте Кремля был опубликован список глав государств, которых Путин поздравил с Новым годом и Рождеством.

«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация», - отметил Песков.