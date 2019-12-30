РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Новый бальнеологический корпус с сауной и бассейном планируют открыть в социально-оздоровительном центре «Надежда» в Подольске в начале 2020 года, сообщила «РИАМО в Подольске» директор учреждения Наталия Саввина.

Климовский социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» появился в микрорайоне Климовск в 70-х годах на базе профилактория Климовского машиностроительного завода. В понедельник учреждение отметило свое 45-летие.

«Зданию нашего учреждения уже 45 лет, и пару лет назад в нем сделали капремонт фасада, а в текущем году у нас заканчивается ремонт водолечебницы (бальнеологического корпуса). Нам уже завезли чешское оборудование. В новом корпусе будут ванны, сауна, бассейн, в котором будет аквааэробика для пенсионеров, вихревые ванны и многое другое», – сказала Саввина.

Первое полугодие 2020 года он будет работать в тестовом режиме.

«В дальнейшем мы планируем разработать программы, которые будут подходить для всех жителей нашего округа, чтобы заниматься в нем могли не только пациенты центра, но и все желающие», – добавила Саввина.

Она отметила, что открыть бальнеологический корпус планируется в начале 2020 года. Здание находится рядом с центром в микрорайоне Климовск. Ожидается, что оно будет пользоваться популярностью у посетителей.