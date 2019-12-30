РИАМО - 30 дек. В столице до 10 часов 31 декабря ожидаются метель, мокрый снег, гололедица, водителей и пешеходов призвали к осторожности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 17 часов 30 декабря до 10 часов 31 декабря в Москве ожидается местами гололед, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

Водителям в неблагоприятных погодных условиях на дорогах столицы советуют снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, автолюбителям рекомендуют отказаться от обгонов, перестроений и опережений. Машину стоит поставить подальше от деревьев.

Пешеходам напоминают о необходимости присутствия светоотражающих элементов на одежде, особенно при передвижении по краю проезжей части.

Ранее синоптики предупредили, что предстоящей ночью на территории столицы будет идти небольшой снег, местами ожидается ледяная крупа и ледяные дожди. На дорогах и тротуарах города будет очень скользко.