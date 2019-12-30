РИАМО - 30 дек. Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Талдомском округе Подмосковья, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Водитель 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в направлении деревни Юркино, сбил велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался на месте.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Талдомском округе, в результате которого погиб местный житель 1969 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в течение 1,5 часов установили местонахождение подозреваемого, которого доставили в отдел полиции.