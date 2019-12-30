РИАМО - 30 дек. С 1 января по 31 декабря перекроют движение от улицы Сокольнический Вал до Русаковской улицы в столице из-за строительства подземки, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Также ограничат движение по одной полосе от Сокольнической площади до станции метро «Сокольники» в этот же временной промежуток.

Технический пуск станции метро «Стромынка» Большой кольцевой линии планируют провести в 2021 году. На месте строительства станции на Сокольнической площади будет создан новый парк.