РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Рейды по выявлению пьяных водителей стартуют на дорогах Люберец с 1 января, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в период с 1 по 12 января 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим административным законодательством, за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся двигаться за рулем транспортного средства, по номеру 112 или по телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.