РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев помог исполнить мечту 12-летней Виталины Герасименко из Балашихи, она получила новый смартфон, памятные подарки передал глава городского округа Сергей Юров, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Перед Новым годом девочка загадала желание – получить новый смартфон. Записка с ее просьбой была на одном из шаров, украшавших «Елку желаний». Всероссийский благотворительный проект «Елка желаний» является частью акции «Мечтай со мной» и исполняет желания детей от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

«Мне сказали, что ты мечтала о телефоне, поэтому в преддверии праздника по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева передаю тебе этот подарок. И так как ты не попала на новогоднюю елку, здесь еще и набор со сладостями», – сказал Юров.

Также глава Балашихи вручил подарки и родителям девочки. После поздравлений они пригласили Юрова на чаепитие с конфетами.

За последние несколько лет в рамках всероссийской акции «Мечтай со мной» было исполнено 450 детских желаний.