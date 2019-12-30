РИАМО - 30 дек. Коммунальные и аварийные службы комплекса городского хозяйства Москвы перешли на усиленный режим работы в связи с сильными порывами ветра, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются ветер порывами до 18 метров в секунду, снег, метель и гололедица. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Этой ночью в Москве будет идти небольшой снег, местами ожидается ледяная крупа и ледяные дожди. На дорогах и тротуарах города будет очень скользко.