РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Четырем сотрудникам социально-оздоровительного центра «Надежда» в Подольске вручили медали «За безупречную службу» к 45-летию деятельности учреждения, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Торжественная церемония, приуроченная к 45-летию со дня создания Климовского социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда», прошла в понедельник. В ней приняли участие начальник Климовского управления соцзащиты населения Ольга Кузнецова, председатель Подольской территориальной организации профсоюза Виталий Понамарев, представители администрации округа и другие.

«Центр был создан на базе профилактория Климовского машиностроительного завода, принятого в эксплуатацию еще в 70-х годах. В нем предоставляются социальные услуги в стационарной форме. Сюда приезжают пенсионеры и инвалиды со всей Московской области и получают медицинскую помощь, полноценное питание, психологическую помощь, участвуют в социально-культурных мероприятиях. Всего с 2012 по 2019 год в нашем центре мы обслужили около восьми тысяч человек», – сказала директор учреждения Наталия Саввина.

В рамках мероприятия от главы горокруга Николая Пестова за плодотворный труд медалью «За безупречную службу» 1 степени наградили медицинскую сестру Галину Мацаеву, медалью «За безупречную службу» 2 степени – официанта Татьяну Сагееву, медалью «За безупречную службу» 3 степени – медицинского брата по массажу Геннадия Рюмшина, а медалью «За безупречную службу» 4 степени – коменданта Татьяну Швыряеву.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева юбилейной медалью «90 лет Московской области» наградили директора центра Наталию Саввину. Также персоналу вручили грамоты и благодарности от министерства социального развития Московской области, администрации и совета депутатов Подольска.