РИАМО - 30 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом областного правительства призвал обратить внимание на важность работы системы-112 на новогодних праздниках, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Он отметил, что в праздники все оперативные и социальные службы будут обеспечивать безопасность граждан, а общественный транспорт будет бесплатно работать в Новый год.

«Все, что связано с жизнеобеспечением этого мероприятия, должно пройти на высоком уровне. Хочу обратить внимание на важность работы системы-112, нужно еще раз проверить, чтобы все наши подразделения были отмобилизованы», – сказал Воробьев.

В целях безопасности жителей и гостей Подмосковья в период новогодних праздников все площади и другие места массовых гуляний в регионе будут находиться под видеонаблюдением,

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