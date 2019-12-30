РИАМО - 30 дек. В Подмосковье установили второй пункт приема коммунальных отходов, предназначенных для вторичной переработки Recycle Depot (рециклинговое депо) «Мегабак», площадку разместили в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Площадку обустроили в преддверии Нового года по адресу: улица Терешковой, владение 4. Здесь будут принимать старую технику, мебель и прочие сухие бытовые коммунальные отходы.

«Система площадок приема отходов для вторичной переработки «Мегабак» дает экономический стимул для развития такой отрасли как вторичная переработка, а также позволяет, минуя региональных операторов направлять большой объем негабаритных коммунальных отходов непосредственно на переработку», — отметил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

По его словам, это важно, потому что такие отходы часто минуют синие баки, а их утилизация важна для экологии, чистоты и порядка.

Адреса размещения площадок «Мегабак» можно найти на сайте мегабак.рф. В начале следующего года такие площадки появятся в Железнодорожном, Чехове, Дмитрове и Долгопрудном, а позже — во всех городских округах Подмосковья. Ранее первый «Мегабак» открыли в Рошале.

Recycle Depot представляют собой площадки от 0,5 до 2 гектаров, на них установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей. Забирать отходы из баков будут по мере их накопления. Информацию о заполненности передает диспетчер депо.

Подобные площадки должны стать частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе мусора и направлена на снижение минимум в два раза объемов вывоза отходов на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.