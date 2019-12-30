РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 дек. Сотрудники клинической больницы городского округа Мытищи получили медали в честь 90-летия Московской области от губернатора Андрея Воробьева, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В понедельник состоялась итоговая конференция руководителей и заведующих отделениями Мытищинской ГКБ. С поздравительной речью выступил главный врач Андрей Третьяков.

«В этом году мы многое сделали, чтобы улучшить систему здравоохранения округа. Мы продвинулись далеко вперед в диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, в офтальмологии, гинекологии, травматологии, урологии и других. При поддержке правительства Московской области были отремонтированы отделения, приобретено новое оборудование. За что мы глубоко признательны!» – сказал Третьяков.

Многое еще впереди, и главврач высказал увереность, что следующие шаги в улучшении системы здравоохранения специалисты МГКБ сделают уже в 2020 году.

«Нашими приоритетными направлениями останутся: пациентоориентированность, развитие, сохранение и укрепление команды», – подчеркнул Третьяков.

На мероприятии юбилейные медали «90 лет Московской области» от губернатора Андрея Воробьева вручили Валерию Янину, Владимиру Данилину, Владимиру Оловянникову, Елене Карановой, Нине Лебеденко, Эльвире Кузнецовой, Елене Зверьковой. Также подвели итоги года премией «Золотое сердце». Дипломы в различных номинациях за успешную работу вручили старшим медицинским сестрам и медбратам.