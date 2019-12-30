РИАМО - 30 дек. Этой ночью в Подмосковье и Москве будет идти небольшой снег, местами ледяная крупа и ледяные дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

«До середины ночи в регионе будут наблюдаться небольшой снег, местами ледяная крупа и ледяные дожди, в отдельных районах выпадение осадков станет причиной образования гололедов. Сохранится сильный юго-западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении

На дорогах и тротуарах будет очень скользко. Жителям региона посоветовали быть внимательными и осторожными.

Обстановка в Москве улучшится, когда температура снова станет положительной, около 3-5 часов утра.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за метели, налипания мокрого снега и гололеда действует в регионе с 21 часа 30 декабря до 9 часов 31 декабря, из-за порывистого ветра – до 21:00 31 декабря.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.