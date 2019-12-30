РИАМО - 30 дек. В понедельник в столице начался снегопад, пик которого придется на последнюю ночь 2019 года, дальше снег ожидается 1-2 января, сообщается на сайте «Метеовести».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что высота снежного покрова в Москве благодаря снегопаду в понедельник может достичь 3-6 сантиметров.

«Днем 31 декабря в столице тепло и дождливо, и часть выпавшего снега смоет. Новая порция осадков в твердой фазе ожидается 1-2 января», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики прогнозировали, что устойчивый снежный покров на праздниках в Москве не сформируется.