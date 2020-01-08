Как быстро включиться в работу после праздников

Отоспитесь и смените привычную деятельность
Мы с нетерпением ждем наступления Нового года, а потом с ужасом представляем первый рабочий день. Для многих окончание январских праздников становится настоящим испытанием. Постновогодняя усталость и трудности с выходом на работу возникают не от продолжительности, а от качества каникул, считает психолог и МАК-терапевт Ольга Пархомец.
Эксперт рекомендует отнестись к красным дням календаря как к прекрасной возможности для перезагрузки. Войти в новый рабочий год полными сил и энергии поможет грамотная смена деятельности. И первое, что психолог советует сделать в первые дни января – это, конечно, отоспаться. Но проспать у телевизора все каникулы будет категорически неправильно. Пархомец дает несколько простых и доступных рекомендаций по поводу посленовогоднего досуга:
1. Напишите список мест, которые обязательно хотите посетить в оставшиеся дни каникул. Музеи, парки, квесты, аттракционы и тому подобные игровые зоны. Всей семьей, а может, только с мужем/женой или с друзьями.
2. Устройте день/три/неделю мексиканской, греческой, индийской или корейской кухни. Участвуют все домашние. Для полного погружения можно украсить дом элементами национального декора и выучить несколько фраз.
3. Закажите новые настольные игры. Играйте семьей или позовите друзей. Для всей семьи подойдут «Волшебник Изумрудного города», «Имаджинариум», «Экивоки», «Шакал», «Монополия», «Эрудит», Uno. Взрослую компанию прекрасно разбавят «Мафия», «Наши в Таиланде», Wits & Wagers, «Держи пари», «Опята», «Ерш», «Я никогда не» и другие.
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Попробуйте аффирмации и медитации
Ольга Пархомец рекомендует начинать каждый день с аффирмаций перед зеркалом. Это дает прекрасный настрой на день и помогает сфокусироваться на позитиве, что полезно не только в новогодние праздники, отмечает эксперт и приводит тексты таких аффирмаций:
Для женщин: «Я стройная, красивая, здоровая, уверенная в себе женщина. Я родилась под счастливой звездой и поэтому всегда успешна. Сегодня замечательный день и в моей жизни обязательно произойдет что-то прекрасное. Мир заботится обо мне».
Для мужчин: «Я сильный, уверенный в себе, здоровый, энергичный мужчина. Я настроен только на успех. Мое финансовое благополучие неисчерпаемо. Я прекрасен физически и духовно и нахожусь в гармонии с окружающими и всем миром».
Если вы еще не в числе поклонников медитации, начало нового года – самое время попробовать, добавляет эксперт и советует:
«Скачайте несколько разных вариантов: на расслабление, на концентрацию, на исцеление внутреннего ребенка. Регулярная практика медитаций улучшает память, развивает мышление и когнитивные функции».
Ложитесь спать в нужном настроении
Если по мере приближения конца праздников вы будете запугивать себя работой, говоря: «О, работа, только не это, как не хочется...», очевидно, что вы отправитесь на работу, надев «черные очки», и вход в нужный режим будет происходить долго и болезненно, считает психолог и гомеопат Мария Струтинская и добавляет:
«Настройка себя на негатив гарантирует нам негатив».
Эксперт рассказывает, как устроен наш мозг, на примере людей, которых усыпляют на операцию наркозом. Замечено, что с какой мыслью, настроем, состоянием человек засыпает, с тем же он и просыпается:
«Наш мозг – как компьютер. Он уходит в «спящий режим», а потом просыпается и открывается на том же самом месте. Поэтому чтобы встать с хорошим настроением, нужно лечь с хорошим настроением. Все просто».
Для этого психолог предлагает перед сном думать не о работе, а о чем-то приятном, светлом. Не важно, о чем, главное – поймать нужное состояние, с которым вы и проснетесь на следующее утро.
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«Отрепетируйте» дома свою работу
Чтобы войти в работу позитивно, надо найти в ней позитив. А для этого нужно для себя понять, что вам нравится в вашей работе, что вызывает у вас наибольший интерес – возможно, даже вспомнить, какие занятия вам нравились в детстве. Из этого и нужно исходить, проводя своеобразную репетицию перед выходом на работу, только в комфортных для себя условиях домашней повседневности.
Например, людям, которые занимаются логистикой, бухгалтерией и выполняют другую аналитическую работу, которая требует сортировки объектов, наведения порядка в документах, Струтинская советует за пару дней до выхода на работу заняться ревизией в шкафах:
«Выбросьте ненужное, сложите все аккуратными стопочками. То есть такая же работа по упорядочиванию, только в домашнем пространстве. Делайте это под хорошую музыку, она помогает создать настроение. Можно пританцовывать, подпевать. Важно в этот момент быть самим собой. А вот сериалы, наоборот, отвлекут и не сформируют нужный настрой».
Психолог Ольга Пархомец также считает, что новогодние каникулы являются прекрасным поводом избавиться от всего ненужного. Эксперт говорит о том, что вещи, которыми мы не пользуемся, забирают энергию хозяина:
«Переберите, отсортируйте, выставьте на продажу, отдайте в качестве пожертвования или вынесите на ближайшую свалку все, что забирает вашу энергию. Одежду, обувь, побрякушки, старую посуду, книги, которые никто никогда не будет перечитывать, диски, провода, безделушки и даже мебель. Книга Мари Кондо «Магическая уборка» – вам в помощь».
А вот для тех, кому по работе необходимо креативить, переборка вещей в шкафу совершенно не подойдет и даже окажется губительной, акцентирует внимание Струтинская. Чтобы войти в состояние творчества и генерации идей, эксперт рекомендует посмотреть ролики с фестиваля рекламы «Каннские львы». Это поможет напитаться чужим креативом, чтобы потом производить свой. Также эксперт предлагает креативным работникам следующее упражнение:
«Нарисуйте на листке обычный крестик. Подумайте, как его обыграть, что могут значить эти две перекрещенные палочки. И дорисуйте их до придуманной ассоциации. Например, из крестика могут получиться перекрещенные вилка с ложкой. И так дорисовывайте до 40 значений, насколько хватит фантазии».
Также в упражнениях можно использовать два разных слова, придумывая, как их между собой увязать (для людей, которые работают с текстами). Людям, связанным по работе с дизайном, эксперт советует взять два радикальных цвета и подумать, как их совместно обыграть. Струтинская отмечает:
«Все эти занятия вводят в состояние возбужденного креатива, и вам становится легче втянуться в креативную работу».
Людям, которые заняты на работе физическим трудом, специалист рекомендует добавить в свой досуг больше движения за два-три дня до окончания праздников. Это могут быть какие-то развлечения, связанные с движением, например, лыжи или картинг:
«Так вы активизируете свое тело, и после выхода на работу вам будет физически гораздо легче влиться в нее. Плюс получите позитивные эмоции от двигательного досуга».
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Фармакология и чай в помощь
Не секрет, что новогодние каникулы у некоторых часто проходят с участием алкогольных напитков. И чем больше и дольше человек «употребляет», тем хуже его состояние перед выходом на работу. Улучшить самочувствие после «алкогольных» праздников помогает ацетилсалициловая кислота (желательно не традиционные таблетки, а растворимая шипучая), отмечает Струтинская и раскрывает механизм негативного действия спиртных напитков:
«Алкоголь, попадая в кровь, снимает защитный слой вокруг эритроцитов, и они слипаются. Получаются сгустки, которые нарушают кровоснабжение организма, тканей и, конечно, мозга – в нем самые тонкие капилляры, идущие к нейронам, и они забиваются сгустками кровяных телец. Не получая кислорода и питания, нервные клетки отмирают. Организм растворяет эти омертвевшие клетки и выводит из организма, и это сопровождается нашим плохим самочувствием».
При этом Струтинская предостерегает от злоупотребления аспирином при похмелье, потому что он может вызывать неконтролируемое кровотечение, например, носовое. Также средство противопоказано людям, у которых имеются нарушения свертываемости крови.
Эксперт напоминает, что от обилия еды и питья наша печень в праздники начинает работать хуже. А поскольку ее задача заключается в фильтровании токсинов из крови, организм получается «притравленным». Поэтому Мария Струтинская приветствует все средства, помогающие с детоксикацией:
«Самое элементарное — пить много воды, активные игры, голодание. Но большинство людей это не особенно любят, поэтому вряд ли станут таким заниматься. Альтернативой могут стать всевозможные чаи с детокс-эффектом, например, пуэр».
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Включайтесь в рабочий режим постепенно
В последние три дня каникул начинайте возвращаться к привычному режиму. Исключите алкоголь и жирную тяжелую пищу перед сном. Выпивайте не меньше двух литров теплой воды в день. Это поможет вашему организму легче перейти в рабочий режим, советует Ольга Пархомец и добавляет:
«В эти же дни выделите час времени и напишите план на первую рабочую неделю. В работу надо включаться плавно, поэтому не планируйте сложные и неприятные дела на первые три дня. В остальное время постарайтесь равномерно распределить нагрузку».
Также эксперт советует в ночь перед первым рабочим днем все заранее подготовить и лечь пораньше, чтобы проспать не меньше девяти часов.
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