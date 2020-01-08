Как быстро включиться в работу после праздников

4

Чтобы войти в работу позитивно, надо найти в ней позитив. А для этого нужно для себя понять, что вам нравится в вашей работе, что вызывает у вас наибольший интерес – возможно, даже вспомнить, какие занятия вам нравились в детстве. Из этого и нужно исходить, проводя своеобразную репетицию перед выходом на работу, только в комфортных для себя условиях домашней повседневности.

Например, людям, которые занимаются логистикой, бухгалтерией и выполняют другую аналитическую работу, которая требует сортировки объектов, наведения порядка в документах, Струтинская советует за пару дней до выхода на работу заняться ревизией в шкафах:

«Выбросьте ненужное, сложите все аккуратными стопочками. То есть такая же работа по упорядочиванию, только в домашнем пространстве. Делайте это под хорошую музыку, она помогает создать настроение. Можно пританцовывать, подпевать. Важно в этот момент быть самим собой. А вот сериалы, наоборот, отвлекут и не сформируют нужный настрой».

Психолог Ольга Пархомец также считает, что новогодние каникулы являются прекрасным поводом избавиться от всего ненужного. Эксперт говорит о том, что вещи, которыми мы не пользуемся, забирают энергию хозяина:

«Переберите, отсортируйте, выставьте на продажу, отдайте в качестве пожертвования или вынесите на ближайшую свалку все, что забирает вашу энергию. Одежду, обувь, побрякушки, старую посуду, книги, которые никто никогда не будет перечитывать, диски, провода, безделушки и даже мебель. Книга Мари Кондо «Магическая уборка» – вам в помощь».

А вот для тех, кому по работе необходимо креативить, переборка вещей в шкафу совершенно не подойдет и даже окажется губительной, акцентирует внимание Струтинская. Чтобы войти в состояние творчества и генерации идей, эксперт рекомендует посмотреть ролики с фестиваля рекламы «Каннские львы». Это поможет напитаться чужим креативом, чтобы потом производить свой. Также эксперт предлагает креативным работникам следующее упражнение:

«Нарисуйте на листке обычный крестик. Подумайте, как его обыграть, что могут значить эти две перекрещенные палочки. И дорисуйте их до придуманной ассоциации. Например, из крестика могут получиться перекрещенные вилка с ложкой. И так дорисовывайте до 40 значений, насколько хватит фантазии».

Также в упражнениях можно использовать два разных слова, придумывая, как их между собой увязать (для людей, которые работают с текстами). Людям, связанным по работе с дизайном, эксперт советует взять два радикальных цвета и подумать, как их совместно обыграть. Струтинская отмечает:

«Все эти занятия вводят в состояние возбужденного креатива, и вам становится легче втянуться в креативную работу».

Людям, которые заняты на работе физическим трудом, специалист рекомендует добавить в свой досуг больше движения за два-три дня до окончания праздников. Это могут быть какие-то развлечения, связанные с движением, например, лыжи или картинг:

«Так вы активизируете свое тело, и после выхода на работу вам будет физически гораздо легче влиться в нее. Плюс получите позитивные эмоции от двигательного досуга».

Переход на четырехдневку: зарплаты упадут, а народ сопьется>>