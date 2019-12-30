РИАМО - 30 дек. В Подмосковье и Москве продлили действие предупреждения о погодной опасности из-за ветра, «желтый» уровень опасности погоды действует до 21 часа 31 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее предупреждение в столице было объявлено до 18:00 31 декабря, в Подмосковье – до 16 часов 31 декабря. Теперь «желтый» уровень из-за метели, налипания мокрого снега и гололеда действует с 21 часа 30 декабря до 9 часов 31 декабря, из-за порывистого ветра – до 21:00 31 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В последний день года в Московском регионе будет облачно, ночью пройдет снег, мокрый снег. Местами ожидаются метель, налипание мокрого снега, образуются гололед и гололедица. Днем могут пройти дождь и мокрый снег.

Порывы ветра достигнут 12-18 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3-1 градус, днем от 0 до плюс 2 градуса.