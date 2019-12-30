РИАМО - 30 дек. Работы по благоустройству территорий, прилегающей к 26 станциям двух Московских центральных диаметров провели в этом году, площадь благоустроенной зоны составила более 60 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

«Комплексное благоустройство выполнено на территории, прилегающей к шести станциям, где были полностью завершены работы по строительству и реконструкции платформ. Это Рабочий поселок, Сетунь, Москва Бутырская, Москва–Пассажирская–Смоленская, Тушино и Ленинградская», – говорится в сообщении.

Более 43 гектаров составила площадь территории, где провели комплексное благоустройство. До старта работ дорога к новым станциям МЦД была очень неудобной: в плохом состоянии находилось покрытие тротуаров, а местами они и вовсе отсутствовали, инфраструктуры не было и освещения не хватало.

С просьбами благоустроить эту территорию обратились местные жители и сотрудники расположенных поблизости предприятий. В порядок привели тротуары, установили новый бордюрный камень, на дороге заменили асфальт, а также плоскостные парковки организовали для автомобилистов.

Также установили новые фонари с энергосберегающими лампами. В зоне благоустройства разбили газоны и высадили деревья и кустарники. Дорога к станциям МЦД стала удобной и безопасной. Привели в порядок три дворовых территории, расположенных на пути к станциям. Там сделали хорошее освещение, удобные дорожки и разбили газоны.

Территории около 20 станций, где еще не были завершены работы по строительству и реконструкции платформ, к запуску движения на МЦД также были выполнены работы по благоустройству. Дорога к ним стала более удобной. Благоустройство, общая площадь которого составила более 20 гектаров, выполнено около восьми станций МЦД-1 и 12 станций МЦД-2.

В рамках работ по благоустройству территорий, прилегающих к 26 станциям МЦД-1 и МЦД-2 обустроили тротуары площадью 200 тысяч квадратных метров, заменили порядка 250 тысяч квадратных метров дорожного полотна, разбили 24 гектара газона, установили почти 200 МАФов и более 100 остановок, а также более 1,3 тысячи современных фонарей с энергосберегающими лампами.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября этого года. На двух диаметрах расположены 57 станций.

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