Как правильно загадывать желания на Новый год

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Написать желание на салфетке, поджечь под бой курантов, растворить пепел в бокале шампанского и выпить – такое практикуют многие. Однако после такого ритуала, желания, увы, не спешат сбываться.

В загадывании желаний формулировки не играют особой роли, и даже настрой тут не главное, считает психолог-психотерапевт Андрей Смирнов.

По его словам, чтобы желание сбылось, нужно войти в область подсознания. Нужно отключить ум и логику и полностью ощутить себя так, как если бы ваше желание уже сбылось.

«Тут есть тонкая грань. Можно представить, что желание сбылось, но не ощутить этого всем телом и душой, и тогда желание так и останется в воображении», - отмечает эксперт.

Поэтому важно заставить себя почувствовать, что желаемое сбылось на уровне ощущений тела, полностью раствориться в этом состоянии.

При этом желания должны быть достаточно реальными, чтобы они могли сбыться, не нарушая законов физики, добавляет психотерапевт.

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