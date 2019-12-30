Как правильно загадывать желания на Новый год

Почему желания не сбываются
Написать желание на салфетке, поджечь под бой курантов, растворить пепел в бокале шампанского и выпить – такое практикуют многие. Однако после такого ритуала, желания, увы, не спешат сбываться.
В загадывании желаний формулировки не играют особой роли, и даже настрой тут не главное, считает психолог-психотерапевт Андрей Смирнов.
По его словам, чтобы желание сбылось, нужно войти в область подсознания. Нужно отключить ум и логику и полностью ощутить себя так, как если бы ваше желание уже сбылось.
«Тут есть тонкая грань. Можно представить, что желание сбылось, но не ощутить этого всем телом и душой, и тогда желание так и останется в воображении», - отмечает эксперт.
При этом желания должны быть достаточно реальными, чтобы они могли сбыться, не нарушая законов физики, добавляет психотерапевт.
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Как нельзя загадывать
По мнению психолога Маргариты Аристарховой, фраза должна быть конкретной, без «воды».
Отрицание может испортить все дело, поэтому никаких частиц «не», подчеркивает психолог.
Чтобы полностью подключить подсознание к этому процессу, используйте при озвучивании желания настоящее время. Дело в том, что для подсознания не существует прошлого или будущего времени, объясняет психолог.
К примеру, не «Я хочу купить квартиру», а «Я покупаю квартиру».
Желание, особенно новогоднее, может быть только позитивно окрашенным. Например, посылы типа «Стану самой красивой, чтобы все обзавидовались» обречены на то, чтобы провалиться в тартарары, причем с треском, добавляет Аристархова.
«Чаще всего сбываются желания, которые вполне реальны и логичны: получить высокооплачиваемую работу, съездить отдохнуть на дорогой курорт, избавиться от заболевания, встретить любовь всей жизни», - отмечает Андрей Смирнов.
Зачем записывать желание
Психологи советуют зафиксировать желание на бумаге, так как мозг лучше усваивает информацию, которая записана. Причем в рукописном, а не в компьютерном варианте.
Когда мы записываем желаемое, то на бессознательном уровне наделяем наш мозг программой. При этом мы задействуем не только мысли, но и тело. Таким образом тело быстрее запоминает и настраивается на свершение, добавляет психолог Янина Адамс.
Сформулировать желание необходимо подробно и четко, прописать все до мельчайших деталей: запахи, звуки, ваши ощущения в связи с желаемым.
Следующий важный момент – визуализация, листок с желанием должен находиться на самом видном месте.
Важна и сама атмосфера, которая будет сопутствовать процессу загадывания желания. Несмотря на новогоднюю суету и суматоху, ради исполнения заветного желания постарайтесь расслабиться – зажечь свечи, включить любимую музыку и поблагодарить уходящий год, рекомендует психолог.
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Техники загадывания желаний
Существует множество техник загадывания желаний, но все они сводятся к тому, что вы должны максимально четко определиться с тем, что хотите.
Например, если вы хотите машину, рассказывает Янина Адамс, то определите четко модель, марку, цвет машины, цвет салона. При этом вы уже представляете, как вы садитесь за руль желаемой машины, чувствуете запах салона, кто с вами рядом, какая музыка играет, и даже – куда вы едете, добавляет эксперт.
Напишите, что благодаря машине вы развиваетесь «наилучшим для себя образом». Таким образом, вы обрисовываете некую динамику, и соблюдете экологичность.
По мнению психолога и визионера Татьяны Мараховской, новый год – это энергетический переход, поэтому важно прочувствовать, как вы делаете шаг в другое измерение, в котором вам открываются новые возможности. Спросите себя, для чего вам нужно исполнение каждой мечты и действительно ли это ваши желания?
Учитесь различать собственные мысли от продиктованных кем-то. Оставьте другим свободу выбора их желаний, и тогда у вас не будет блоков для исполнения ваших.
Затем психолог советует «загореться идеей» своего желания.
Подумайте о том, что вы хотите не только в течении года, но и через пять лет, чтобы желания не противоречили друг другу, советует Мараховская.
Тем, кто хочет, чтобы желание побыстрее исполнилось, стоит расписать путь к своему желанию – своеобразный стратегический маршрут. Пять пунктов, что необходимо сделать, чтобы приблизиться к мечте. Прописывая конкретные шаги, вы берете на себя ответственность за его исполнение, добавляет психолог.
Еще один способ предлагает тета-инструктор Елена Шматова. Нужно четко, в деталях, спланировать ситуацию, когда вам повезет, и ваше желание исполнится. Представьте себе, какие чувства вы будете испытывать в этой ситуации.
«К примеру, когда сделка состоялась, вы получили прекрасную прибыль, вы чувствуете удовольствие, вдохновение, счастье, гордость за себя, радость. Ощутите эту гамму чувств везения», - советует Шматова.
Сядьте и подумайте – что мешает вашему везению. Возможно, это страх иметь большие деньги или быть популярным. А возможно, в детстве вам внушали, что из вас ничего не выйдет, или что не в деньгах счастье, предполагает эксперт.
Спланируйте по пунктам простые реальные действия, которые вы можете сделать на пути к вашему везению.
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