РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. Сотрудники полиции подмосковных Мытищ поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра для детей и несовершеннолетних «Преображение», сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«В понедельник сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» и члены Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В рамках акции стражи порядка приехали поздравить с Новым годом ребят Мытищинского социально-реабилитационного центра для детей и несовершеннолетних «Преображение», - говорится в сообщении.

Дети рассказали гостям стихи и спели песни. В конце мероприятия сотрудники полиции вручили ребятам новогодние подарки. На прощание полицейские пожелали ребятам исполнения новогодних желаний, а также напомнили об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, правилах личной и общественной безопасности, поведения в общественных местах, на проезжей части и транспортных объектах.