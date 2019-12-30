РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 дек. Частицы пояса пресвятой Богородицы и мощей Святителя Николая Чудотворца будут пребывать во Владимирском храме городского округа Мытищи со 2 по 5 января 2020, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Со 2 по 5 января 2020 города во Владимирском храме будут пребывать святыни: частица пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей Святителя Николая Чудотворца, преподобных Киево-Печерских. Перед святынями будут непрерывно совершаться молебны и читаться акафисты. Храм в этот период будет открыт с 7:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Центральный храм Мытищинского благочиния – Владимирской иконы Божией Матери стоит у Ярославского шоссе. В конце XVI века на этом месте находилось село Лошаково. Первое богослужение в восстановленном храме Владимирской иконы Божией Матери состоялось 23 мая 1991 года. Настоятелем храма является протоиерей Димитрий Оловянников, благочинный церквей Мытищинского округа.