РИАМО - 30 дек. В новогодние праздники предприятия энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья будут работать в режиме повышенной готовности, уже введены круглосуточные дежурства, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Энергетические и коммунальные предприятия Московской области в преддверии новогодних праздников установили круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала, проверили готовность аварийно-восстановительных бригад и техники к оперативной ликвидации возможных технологических нарушений», – подчеркнул заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

В министерстве ЖКХ и министерстве энергетики региона составил графики дежурств для координации работы предприятий энергетического и жилищно-коммунального комплексов предприятий энергетики и ЖКХ на новогодних праздниках.

В Московской области сформировали 745 аварийно-восстановительных бригад для оперативного восстановления электричества в случае ЧП. Кроме того, подготовлено и рассредоточено по территории более тысячи дизельных электростанций.

В режиме повышенной готовности находятся также бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС).

«В ее арсенале есть вся необходимая спецтехника – мобильные котельные, мобильная канализационно-насосная станция и передвижные электростанции. Данная техника позволяет в случае необходимости оперативно восстановить работу коммунальных систем по временной схеме и обеспечить нормальное функционирование социальных объектов и жилого фонда на время устранения технологических сбоев», – поясняется в материале.

На территории региона в праздники также уделят особое внимание своевременному вывозу твердых коммунальных отходов. Все региональные операторы перейдут в усиленный режим работы.

Для своевременного вывоза мусора в компаниях будет круглосуточное дежурство диспетчеров, а также резервной техники и экипажей. В случае невывоза коммунальных отходов, жители могут обратиться в муниципальные единые диспетчерские службы, через систему «Добродел» или по телефонам горячих линий регоператоров:

ООО «Экопромсервис» +7 (495) 648-08-05 (08:00-20:00);

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» +7 (800) 511-76-72 (08:00-20:00);

ООО «МСК-НТ» +7 (916) 920-46-72 и +7 (919) 970-40-01 (1, 2, 7 января с 09:00 до 18:00); +7 (495) 661-43-01 (3-8 января с 09:00 до 18:00);

ООО «Хартия» +7 (800) 707-61-65 (08:00-20:00);

ООО «Рузский региональный оператор» + 7 (499) 110-27-53 (08:00-20:00);

ООО «Каширский региональный оператор» +7 (499) 444-01-73 (08:00-20:00);

ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» +7 (499) 322-47-23 (08:00-20:00).