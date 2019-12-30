РИАМО - 30 дек. Корпуса К4, К5 и К6 первого этапа жилого квартала «LIFE-Ботанический сад-2» на северо-востоке столицы получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Для дольщиков, вложивших свои средства в строительство недвижимости, выдача ЗОС – сигнал, что в скором времени дом будет введен в эксплуатацию. Значит, застройщик выполняет свои обязательства, и квадратные метры на практике будут переданы собственникам», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Корпуса К4, К5 и К6 – это две 23-этажные башни общей площадью 37 тысяч квадратных метров и многосекционный дом (от 18 до 21 этажа) общей площадью 43,2 тысячи квадратных метров на 702 квартиры.

В корпусах К5 и К6 жилье продается с чистовой отделкой, в корпусе К4 – без отделки. На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения. Для автолюбителей построен подземный паркинг на 310 машино-мест.

На территории ЖК в рамках работ по благоустройству замостили плитку, высадили деревья, кустарники и газоны, а также установили две компактные детские площадки и малые архитектурные формы. Работы по дополнительному озеленению территории продолжатся весной после ввода в эксплуатацию второго этапа ЖК.