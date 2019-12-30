РИАМО - 30 дек. Смертельное ДТП произошло в городском округе Истра, в результате лобового столкновения погибли три человека, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На седьмом километре автодороги Духанино – Истра произошло встречное столкновение автомобилей Subaru и Audi», – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате аварии погибли три человека, еще один получил ранения

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются.