РИАМО - 30 дек. Проект реконструкции моста через реку Москву на 0,6 километре дороги Ачкасово – Городище – Глиньково – улица Гиганта заключен с ПАО «Мостотрест» в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Участок реконструкции пройдет от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово. Общая протяженность реконструкции составит порядка 1 километра, из них длина мостового сооружения – порядка 250 метров. Из дорожного фонда Московской области на реконструкцию объекта выделено 2,3 миллиарда рублей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Рядом со старым мостовым переходом будет построен новый двухполосный мост. На время строительства нового сооружения движение по старому мосту будет частично восстановлено. После завершения строительства моста, старое сооружение демонтируют.

Завершить реконструкцию запланировано во втором квартале 2022 года, однако планируется открыть движение по новому сооружению уже к концу 2021 года. Новое сооружение позволит улучшить транспортную доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью более 40 тысяч человек.

В рамках реконструкции проведут устройство инженерных коммуникаций, организуют пешеходную зону, установят шумозащитные экраны, наружное освещение и архитектурную подсветку. Объект позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе.

Работы будут проводиться в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Реконструкция Афанасьевского моста находится на контроле губернатора региона Андрея Воробьева.